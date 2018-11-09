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Псковский губернатор переформатировал администрацию под новый майский указ

Политика

Михаил Ведерников создаёт «высокоэффективную администрацию», чтобы не упустить беспрецедентный шанс для региона

Псковский губернатор переформатировал администрацию под новый майский указ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Псковский Кремль

Псков, 9 ноября 2018, 17:41 — REGNUM  Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенном заседании администрации региона сегодня, 9 ноября, представил новую структуру органов власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Ведерников заявил о новой концепции управления регионом, в рамках которой было необходимо переформатировать структуру администрации Псковской области с целью повышения эффективности и результативности её работы.

«Псковская область сегодня стоит на пороге больших изменений. 204-й указ президента — это беспрецедентный шанс для региона решить целый ряд наболевших вопросов. Если мы его упустим, второго такого шанса не будет. Администрация области обязана быть максимально эффективной, чтобы эта возможность была реализована в полной мере. И сделать ее таковой могут только высоко замотивированные люди, которые не боятся вызовов и видят в них возможность проявить себя и свои лучшие качества», — заявил глава региона.

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У губернатора будет пять заместителей. Бывший первый заместитель Вера Емельянова остаётся заместителем губернатора по социальной политике. Заместитель Александр Кузнецов продолжит курировать вопросы ЖКХ, строительства и транспорта. Заместитель губернатора Татьяна Баринова, как и раньше, будет курировать финансы — она возглавит комитет по финансам.

В ведение заместителя губернатора Николая Цветкова передали управление внутренней политики, а также вновь созданные управления общественных проектов и молодежной политики, управление по местному самоуправлению и территориальному развитию, а также управление информационной политики.

Новым заместителем губернатора станет Нинель Салагаева — она будет курировать вопросы экономики и координировать работу ряда комитетов, в том числе нового комитета по туризму.

Руководить представительством администрации Псковской области при правительстве РФ в Москве будет советник губернатора Денис Гуляев.

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Аппарат Псковской области возглавил Сергей Дмитриев, который будет курировать все управления в структуре администрации. Кроме того, в его ведении будет ряд комитетов — по юстиции, закупкам, спорту, природным ресурсам и экологии, строительному и жилищному надзору.

Первым заместителем руководителя аппарата назначена начальник управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова.

Контрольное управление, управление архитектуры и строительства, а также комитет по охране объектов культурного наследия будут в прямом подчинении главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе реформы были унифицированы наименования органов исполнительной власти Псковской области. В её структуре появились управление общественных проектов и молодёжной политики (его возглавила Наталья Плявинская), управление по местному самоуправлению и территориальному развитию (им будет руководить Елена Тимашова), управление протокола и внешних связей (руководитель — Мария Бирюкова) и управление цифрового развития и связи, которое возглавит Денис Матвеев.

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