Псковский губернатор переформатировал администрацию под новый майский указ

Псков, , 17:41 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенном заседании администрации региона сегодня, 9 ноября, представил новую структуру органов власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Ведерников заявил о новой концепции управления регионом, в рамках которой было необходимо переформатировать структуру администрации Псковской области с целью повышения эффективности и результативности её работы.

«Псковская область сегодня стоит на пороге больших изменений. 204-й указ президента — это беспрецедентный шанс для региона решить целый ряд наболевших вопросов. Если мы его упустим, второго такого шанса не будет. Администрация области обязана быть максимально эффективной, чтобы эта возможность была реализована в полной мере. И сделать ее таковой могут только высоко замотивированные люди, которые не боятся вызовов и видят в них возможность проявить себя и свои лучшие качества», — заявил глава региона.

Читайте также: Второго шанса не будет: Псков готовится к прорыву по новому майскому указу

У губернатора будет пять заместителей. Бывший первый заместитель Вера Емельянова остаётся заместителем губернатора по социальной политике. Заместитель Александр Кузнецов продолжит курировать вопросы ЖКХ, строительства и транспорта. Заместитель губернатора Татьяна Баринова, как и раньше, будет курировать финансы — она возглавит комитет по финансам.

В ведение заместителя губернатора Николая Цветкова передали управление внутренней политики, а также вновь созданные управления общественных проектов и молодежной политики, управление по местному самоуправлению и территориальному развитию, а также управление информационной политики.

Новым заместителем губернатора станет Нинель Салагаева — она будет курировать вопросы экономики и координировать работу ряда комитетов, в том числе нового комитета по туризму.

Руководить представительством администрации Псковской области при правительстве РФ в Москве будет советник губернатора Денис Гуляев.

Читайте также: Бывший главврач московской детской поликлиники займётся псковской медициной

Аппарат Псковской области возглавил Сергей Дмитриев, который будет курировать все управления в структуре администрации. Кроме того, в его ведении будет ряд комитетов — по юстиции, закупкам, спорту, природным ресурсам и экологии, строительному и жилищному надзору.

Первым заместителем руководителя аппарата назначена начальник управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова.

Контрольное управление, управление архитектуры и строительства, а также комитет по охране объектов культурного наследия будут в прямом подчинении главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе реформы были унифицированы наименования органов исполнительной власти Псковской области. В её структуре появились управление общественных проектов и молодёжной политики (его возглавила Наталья Плявинская), управление по местному самоуправлению и территориальному развитию (им будет руководить Елена Тимашова), управление протокола и внешних связей (руководитель — Мария Бирюкова) и управление цифрового развития и связи, которое возглавит Денис Матвеев.

Читайте также: Активистка ОНФ возглавила псковское управление общественных проектов

Читайте ранее в этом сюжете: Псковское управление связи доверили главе молодёжного парламента