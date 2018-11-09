Парламенты Крыма и Севастополя будут совместно готовиться к местным выборам

Симферополь, , 17:31 — REGNUM Парламенты Крыма и Севастополя планируют подписать соглашение о сотрудничестве в 2019 году. Об этом 9 ноября рассказал журналистам председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

«Я уверен, что в следующем году мы подпишем соглашение о сотрудничестве между парламентом Крыма и Законодательным собранием Севастополя, подготовимся к этому, согласуем точную дату. В следующем году пройдут выборы обоих парламентов, поэтому все команды должны объединиться, ведь мы представляем одно целое и должны достойно принять этот вызов. Координация необходима», — отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Республики Крым и Севастополя подписали соглашения о сотрудничестве в культурной, социальной и иных сферах. Помимо этого власти регионов заявили, что планируют завершить процесс утверждения административной границы до конца 2018 года.

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