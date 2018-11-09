Минтруд намерен лишить работающих пенсионеров социальных пенсий

Москва, , 17:28 — REGNUM Проект приказа об отказе работающим пенсионерам в выплате социальных пенсий Минтруд разместил на Федеральном портале нормативных правовых актов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Социальную пенсию по старости уже много лет платят только неработающим гражданам, пояснили в министерстве, а обнародованный проект приказа уточняет некоторые нюансы.

Документ подготовлен для реализации поправок, внесенных в пенсионное законодательство в октябре 2018 года и во исполнение постановления Конституционного суда России.

Социальные пенсии назначаются лицам, у которых не хватает трудового стажа или баллов для получения страховой пенсии. Ожидается, что среднегодовой размерсоциальнойпенсиив 2019 году составит 9 215 рублей.

Согласно принятому Госдумой закону, с 2019 года пенсионный возраст будет поэтапно повышаться еще на пять лет и составит 65 лет для мужчин и 60 лет — для женщин.