Мэр свердловского города предложил урезать расходы на зарплаты бюджетникам

Краснотурьинск, Свердловская область, , 17:25 — REGNUM Вслед за свердловской чиновницей Ольгой Глацких на Урале со скандальным заявлением выступил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. Градоначальник предложил урезать бюджетные расходы на зарплаты бюджетникам, пишут местные СМИ.

«Из двух миллиардов рублей бюджета полтора миллиарда составляет заработная плата, — говорит мэр. — Я бы с удовольствием урезал. Мы хотим это предложить. Потому что люди ходят на больничные, в декреты уходят. Понимаете, это мертвые деньги», — цитирует его издание «Вечерний Краснотурьинск».

Где именно было сделано это заявление и кому будет предложена такая инициатива, не уточняется. А тем временем заявление чиновника вызвало широкий резонанс. На форумах и в соцсетях возмущённые граждане призывают чиновников начать с себя. Со снижения своих зарплат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее скандальным заявлением отметилась глава областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких. На круглом столе с участием представителей молодёжи она заявила о том, что молодые люди не нужны государству, а государство не просило их родителей рожать.

Сейчас чиновница отстранена от работы, а департамент собрался проверить СКР. По некоторым данным, Глацких могут уволить. Впрочем, по неофициальной информации, озвученной в некоторых местных СМИ, она имеет шансы остаться во власти, правда, на другой должности. Официальных комментариев пока нет.