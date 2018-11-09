Турчак вступился за Макарова перед петербургскими чиновниками

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вступился за секретаря петербургского отделения партии, спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выступая на XXXI партконферерции в Северной столице, Турчак похвалил Вячеслава Макарова за отстаивание «субъектности» партии в Петербурге, упомянув о его борьбе с назначенцем Смольного, главой Центрального района Андреем Хлутковым.

Читайте ранее в этом сюжете: Единороссы Петербурга вновь жалуются губернатору на его назначенца в центре

Как сообщало ИА REGNUM, Макаров неоднократно грозил Хлуткову, бывшему сотруднику ФСБ, с трибуны Заксобрания, заявляя, что тот носится по району, «обвалявшись в перьях гусиных и куриных». На самом деле, Хлутков, судя по всему, пытался влиять на работу районной ячейки «ЕР», что не понравилось главе петербургских единороссов.

«Почему-то местная исполнительная власть думает, что сама может решать, кто и как будет руководить партийным отделением», — сказал сегодня Андрей Турчак.

Он считает, что «ЕР» пора из «партии власти» эволюционировать в «партию большинства», прекратить работать как политотдел при исполнительной власти.

«К сожалению, в ряде регионов партийные организации именно так и воспринимаются», — подчеркнул он.

По мнению Турчака, единороссам не стоит «почивать на лаврах», а необходимо держать курс на обновление. Он сослался на мнение экспертов о существующем мировом тренде разочарования и усталости избирателей от партийного представительства.

«Отсюда сенсационные итоги выборов в европейских странах, за океаном и неоднозначные итоги последних выборов в нашей стране», — сказал Андрей Турчак.

Вячеслав Макаров, в свою очередь, пригрозил, что если районные власти в Петербурге не будут помогать кандидатам в муниципальные депутаты от «Единой России» на выборах в 2019 году, то получат у себя «искры протеста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Вячеслав Макаров пообещал поддержку единороссов временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову на выборах главы города, даже если тот пойдет на них не от «Единой России».

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга