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В столице Сомали прогремели два мощных взрыва

Политика

Власти пока никак не комментируют происходящее

В столице Сомали прогремели два мощных взрыва
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Взрыв

Могадишо, 9 ноября 2018, 17:38 — REGNUM  Очевидцы сообщают о двух мощных взрывах в столице Сомали, Могадишу, 9 ноября передает агентство Reuters.

Также в центральном районе Могадишо слышна стрельба из нескольких единиц автоматического оружия, пулеметов и автоматов.

Власти пока никак не комментируют происходящее. Взрывы и стрельба могут быть очередным терактом сомалийской исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Гражданская война в Сомали
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