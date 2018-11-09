Сообщения о бесполезности «Периметра» преувеличены. Речь шла не об этом

Москва, , 17:12 — REGNUM Сообщения СМИ о неэффективности российского ядерного щита и системы автоматического ответного ядерного удара отражают не реальность, а стремление журналистов к громким заголовкам, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

«Яркие заголовки в СМИ, криком кричащие о бесполезности российской системы автоматического ответного ядерного удара «Периметр», мягко говоря, не отражают реального положения вещей.

Во-первых, журналисты сгустили краски под воздействием профессиональной тяги к сенсациям и громким новостям. Во-вторых, экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин рассказывал не о бесполезности системы «Периметр», так же известной как «Мертвая рука», а о снижении степени эффективности ответного российского ядерного удара в случае развертывания американских ракет в Польше, Румынии и Прибалтике.

Проще говоря, система «Периметр» сработает как надо, но инициированный ею ответный ядерный удар будет не таким сильным, ибо американцы в этой ситуации будут иметь возможность уничтожить значительно больше наших пусковых установок.

Строго говоря, Виктор Есин рассуждал вовсе не о системе «Периметр», а о постоянном стремлении США критически изменить стратегический баланс сил в свою пользу, добиваясь таких позиций, при которых ответный удар будет либо невозможным, либо минимальным.

В этом смысле и надо оценивать заявления о возможной смене российской ядерной доктрины в сторону принципа превентивного ядерного удара. Размещение американских ракет малой и средней дальности в непосредственной близости от границ России Москва должна расценить как попытку нанести удар по российским силам ядерного сдерживания — то есть как начало ядерной войны.

Ни для чего другого ракеты США в Польше, Румынии и Прибалтике абсолютно не нужны.

Когда стоящий рядом с вами бандит-рецидивист достает пистолет, уговаривая вас сохранять спокойствие и не дёргаться, то верить его словам, мягко говоря, неразумно. И наоборот, если это существо ни на секунду не сомневается в том, что любое его резкое движение закончится его смертью или увечьем — оно будет вести себя лучше самого законопослушного гражданина.

Поэтому максимально конкретное предупреждение о том, что попытка вытащить пистолет из кобуры будет расцениваться как нападение со всеми вытекающими последствиями — в сложившейся геополитической ситуации является единственным способом охлаждения горячих голов», — считает Сергей Кузьмичёв.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин высказал мнение, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр», более известная как «Мёртвая рука», может оказаться бесполезной.

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