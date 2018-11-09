Премьер-министр Ирландии надеется на скорую сделку по Brexit

Дублин, , 17:25 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар надеется, что Брюссель и Лондон в ближайшие недели смогут заключить сделку по Brexit, 9 ноября передает агентство Reuters.

«Я думаю, очень вероятно, что мы заключим соглашение в ближайшие несколько недель, до конца года», — заявил Вардакар журналистам.

Однако Вардакар отметил, что «многое может пойти не так», как планировалось — стороны еще не разрешили много острых вопросов.

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