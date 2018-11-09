На место главы тамбовского Мичуринска претендуют пять человек

Мичуринск, Тамбовская область, , 17:07 — REGNUM На должность главы Мичуринска (Тамбовская область) претендуют пять человек. Как сообщили 9 ноября в пресс-службе администрации города, конкурс на пост мэра назначен на 14 ноября.

Среди кандидатов на должность — аспирант МичГАУ Арсений Гаврилов, инспектор Николай Захаров, предприниматель Валерий Князев, начальник ОМВД России по городу Мичуринску Максим Харников и начальник отдела мобилизационной подготовки администрации города Лариса Китайчик.

«Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Мичуринска Тамбовской области назначено на 14 ноября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что пост освободился в июне 2018 года, когда предыдущий мэр ушел в отставку из-за уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи полагают, что чиновник в 2016 году заключил контракт о покупке здания старой котельной стоимостью 30 млн рублей. Покупка была совершена под залог собственности города. При этом следователи уверены, что мэр знал о том, что бюджет города не потянет покупку. К тому же в ней не было необходимости.

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