План совместных действий России и Казахастана подписали лидеры двух стран

Петропавловск, Казахстан, , 17:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали сегодня, 9 ноября, в Петропавловске план совместных действий двух стран на 2019−2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Подписание плана состоялось в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме плана, который включает в себя мероприятия и перечень перспективных региональных инициатив по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами двух государств на 2018−2023 годы, также был подписан ряд других документов.

В их числе меморандум о намерениях в рамках программы приграничного сотрудничества, а также протокол о внесении изменений в российско-казахстанское межправительственное соглашение о порядке пересечения границы между двумя странами жителями приграничных территорий России и Казахстана от 3 декабря 2006 года.

Кроме того, Путин и Назарбаев подписали меморандум о взаимопонимании в области туризма. Также был подписан протокол о внесении изменений в договор аренды космодрома «Байконур».

Напомним, что выступая на форуме, Путин отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном растет, и расширяется разносторонеевзаимоотношение государств в экономической сфере.