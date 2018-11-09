Порошенко уперся в Украинскую православную церковь Московского патриархата

Станислав Стремидловский, , 16:57 — REGNUM

Как сообщает ряд украинских изданий, в предстоящий вторник, 13 ноября, запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с управляющим епархиями и викарными архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным портала Релігія в Україні, соответствующее письмо было направлено причастным 8 ноября. Подписал его предстоятель УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Встреча должна пройти в актовом зале Киево-Печерской лавры. «Очевидно, что на встрече будет обсуждаться вопрос поддержки архиереями УПЦ МП предоставления автокефалии Православной церкви на Украине, — подчеркивает издание. — Фотокопия письма быстро разошлась по социальным сетям, однако на сайте УПЦ МП до сих пор никакой информации об этом историческом событии нет».

На наш взгляд, такая встреча, скорее всего, состоится, и тон задавать на ней будет Порошенко вместе со своей администрацией. Напомним, как выглядит диспозиция постоянно меняющегося украинского церковного гамбита на сегодня. После того, как 3 октября в стамбульском квартале Фанар президент Украины подписал (цитируем по его официальному сайту) «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом», который является «документом о поддержке создания единой поместной православной Церкви на Украине», появились вопросы. Ответить на них попытался советник президента — директор Национального института стратегических исследований Украины Ростислав Павленко. 5 ноября на брифинге в Киеве он сообщил, что «после того, как желающие украинские епископы соберутся на собор, выберут своего предстоятеля, после чего он получит томос от Вселенского патриарха». А «государство со своей стороны своими силами в рамках действующего законодательства Украины будет способствовать этому процессу создания Украинской церкви». Директор НИСИ особо подчеркнул: «Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой автокефальной Церкви». Павленко также пообещал предать гласности в ближайшее время текст Соглашения.

Таким образом, предварительные выводы можно сделать следующие. Первое. Киев признал абсолютную юрисдикцию Константинопольского патриархата над украинским церковным пространством и намерен обеспечивать подчинение каноническим положениям, угодным Фанару, всеми силами репрессивного аппарата украинского государства. Второе. «Конкордат» между Киевом и Константинопольским патриархатом будет носить долгосрочный характер. Ведь просто создать Единую поместную православную церковь на Украине (ЕППЦ) — это половина дела. Вторая половина — добиться поддержки и признания ее остальными православными Церквями. В этом, как можно судить, свою помощь украинским властям обещает оказать Фанар. Не исключено, что Киев в ответ от Константинопольского патриархата попросил или попросит содействовать проведению его внешнеполитической линии, включая противодействие российской внешней политике, и не только на церковном уровне, но и светском, в том числе в международных организациях.

Третье. Костяк непризнанной Украинской православной церкови Киевского патриархата, как одной из главных выгодополучателей создания ЕППЦ, способен стать и основным представителем Киева вне пределов страны. Например, взяв под свой контроль домовые храмы при посольствах Украины в тех или иных странах мира. ИА REGNUM прогнозировало такое развитие событий в апреле прошлого года, когда представители Киевского патриархата освятили посольство Украины в Грузии. Архиереи УПЦ КП вполне могут захватить ключевые позиции в ЕППЦ, а последняя — с подачи Порошенко и его администрации — способна стать своего рода «государственной Церковью». Это, правда, создаст на международной арене серьезную конкуренцию между ЕППЦ и Украинской греко-католической церковью, которая имеет уже давно сложившуюся разветвленную сеть епархий и приходов. Украинские униаты с начала активизации процесса торга за томос об автокефалии выражали опасения в том, что новая православная Церковь будет доминировать в украинском пространстве. А если еще и за рубежом? Трудно представить, как с этой проблемой справятся греко-католики.

Четвертое. При всем при том Киев не может в настоящее время обойтись без УПЦ МП. Всё дело в архиереях и их претензиях. Возглавляющий сейчас Киевский патриархат патриарх Филарет стал камнем преткновения как для Фанара, который выражает свое недовольство необоснованными амбициями, на его взгляд, не более чем митрополита Филарета. Открыто заявляет об отсутствии возможности договориться с лидером УПЦ КП и глава непризнанной Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий, равно как против Филарета выступает «автокефальное крыло» в УПЦ МП. Как бы в этой ситуации Порошенко не решился пойти на изменение прежнего сценария и не сделал главную ставку на того или иного архиерея УПЦ МП, который рискнет сыграть в игру в предстоятеля ЕППЦ.