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Власти Крыма и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве

Политика

Два субъекта намерены развивать экономические, культурные и технические связи

Симферополь, 9 ноября 2018, 16:54 — REGNUM  Развитие Крыма и Севастополя невозможно рассматривать отдельно, поскольку у двух субъектов, кроме истории, есть множество точек соприкосновения. Об этом 9 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время подписания соглашения о сотрудничестве с городом-героем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Крым и Севастополь вместе прошли «тяжёлые испытания», связанные с перекрытием воды и отключением электроэнергии. Это всё вопросы, связанные с коммуникациями, транспортным сообщением», — отметил глава РК.

По словам губернатора Севастополя, Крым и Севастополь связывает не только прошлое и настоящее, но и будущее.

«У нас самые тесные экономические, культурные, творческие, технические связи. Наши команды, Республики Крым и Севастополя, настроены на совместную работу», — уточнил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Республика Крым и Севастополь намерены завершить процесс утверждения административной границы до конца 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым и Севастополь до конца года планируют утвердить границу субъектов

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Межрегиональное сотрудничество
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