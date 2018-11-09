Власти Крыма и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве

Симферополь, , 16:54 — REGNUM Развитие Крыма и Севастополя невозможно рассматривать отдельно, поскольку у двух субъектов, кроме истории, есть множество точек соприкосновения. Об этом 9 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время подписания соглашения о сотрудничестве с городом-героем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Крым и Севастополь вместе прошли «тяжёлые испытания», связанные с перекрытием воды и отключением электроэнергии. Это всё вопросы, связанные с коммуникациями, транспортным сообщением», — отметил глава РК.

По словам губернатора Севастополя, Крым и Севастополь связывает не только прошлое и настоящее, но и будущее.

«У нас самые тесные экономические, культурные, творческие, технические связи. Наши команды, Республики Крым и Севастополя, настроены на совместную работу», — уточнил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Республика Крым и Севастополь намерены завершить процесс утверждения административной границы до конца 2018 года.

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