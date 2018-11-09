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Наблюдатель из Ирака: ЛНР состоялась как самостоятельное государство

Политика

Выборы это показывают со всей очевидностью

Наблюдатель из Ирака: ЛНР состоялась как самостоятельное государство
Вячеслав Яковенко © ИА Красная Весна
Паспорт гражданина ЛНР

Луганск, 9 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Выборы в Луганской Народной Республике (ЛНР) доказывают, что республика состоялась как самостоятельное государство, заявил наблюдатель на выборах в ЛНР из Ирака Мудихир Мохаммед Авад Мудихир, сообщает 9 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, выборы в республике соответствуют принципам демократии, поскольку всё организовано максимально прозрачно: жители информируются о деятельности Центральной избирательной комиссии, СМИ могут посещать любые предвыборные площадки, эфирное время распределено равнозначно.

А сам факт проведения выборов уже показывает, что ЛНР состоялась как государство, отметил наблюдатель.

Напомним, выборы главы ЛНР и депутатов в парламент республики пройдут 11 ноября.

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