Суббота, 10 Ноября 2018 года
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Восемь боевиков ИГИЛ* приговорены к смертной казни в Египте

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В Египте восемь боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приговорены к смертной казни за организацию и проведение террористической атаки в 2016 году, в результате которой пострадали египетские военные

Восемь боевиков ИГИЛ* приговорены к смертной казни в Египте
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Виселица

Каир, 10 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  В Египте восемь террористов были приговорены к смертной казни. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялись в организации и проведении террористической атаки в Египте в 2016 году, в результате чего пострадали египетские военные.

Суд в городе Исмаилия на севере страны приговорил 32 человека к пожизненному заключению, а других двух — к 15 годам тюрьмы. Несколько человек были оправданы.

К смертной казни приговорили тех, кто принимал непосредственное участие в проведении террористической акции, в ходе которой были убиты несколько солдат и атакован военный автомобиль.

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Зарубежная хроника
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