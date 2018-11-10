Индийская оппозиция обвинила правительство в захвате Резервного банка

Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM «Правление Резевного Банка Индии лично отобрано Нарендрой Моди, и благодаря этому правительство пытается «протолкнуть» свои предложения через этих представителей», — заявил на пресс-конференции один из лидеров партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) П.Чидамбарама.

«Правительство столкнулось с кризисом фискального дефицита. Правительство хочет увеличить расходы на предвыборную кампанию. Поэтому оно запросило один миллиард рупий (920 млн. рублей) у Резервного Банка Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», бывший министр финансов Индии П. Чидамбарама назвал подобные действия «попыткой захвата» банка.

Политик призвал председателя Резервного Банка Индии противостоять этим попыткам.

Он также отметил, что окончательное решение будет принято 19 ноября, когда состоится заседание правления банка.