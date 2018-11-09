Австрийская прокуратура начала расследование дела о шпионаже в пользу РФ

Зальцбург, Австрия, , 16:38 — REGNUM Прокуратура австрийского города Зальцбурга начала расследование дела о шпионаже в пользу Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 9 ноября,. представитель прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер.

По его словам, расследование только началось, и сколько времени оно потребует, пока не понятно. Также Хольцляйтнер подчеркнул, что расследование будет вестись во всех направлениях.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правоохранительные органы Австрии задержали 70-летнего австрийского полковника в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Служба военной контрразведки Австрии утверждает, что задержанный с 90-х годов XX века передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Также утверждается, что за передачу секретных данных полковник получил около 300 тыс. евро.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже отменила свой визит в Россию из-за этого шпионского скандала.