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Министр финансов Индии: демонетизация приведет к успехам в экономике

Политика

Министр финансов Индии Арун Джейтли по случаю годовщины демонетизации высказался в защиту этой реформы

Нью-Дели, 10 ноября 2018, 12:00 — REGNUM  «Сегодня прошло два года с момента демонетизации. Это один из элементов в последовательной политике правительства Нарендры Моди. Демонетизация имеет огромное значение для формализации индийской экономики», — заявил журналистам министр финансов Индии Арун Джейтли.

«Политика правительства изначально была направлена на «грязные деньги» за пределами страны. Мы попросили владельцев активов совершить налоговые выплаты. Иначе они будут привлечены к ответственности согласно акту о «черной» наличности», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Арун Джейтли также отметил, что ликвидация наличности не была первостепенной целью реформы. Основной целью было формализировать экономику, а также заставить людей платить налоги.

Министр финансов выделил успехи демонетизации, отметив, что в 2018−19 финансовом году по сравнению с предыдущим годом сбор налогов вырос на 20% среди физических лиц. При этом показатель корпоративного налогообложения вырос на 19.8%.

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Зарубежная хроника
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