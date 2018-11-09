Бывший президент Мальдив: мы должны избавиться от криминальной репутации

Мале, , 16:38 — REGNUM «Страна должна избавиться от репутации «преступника» в глазах остального мира», — заявил бывший президент Мальдивской республики Мохамед Нашид на выступлении перед жителями Хатихаду.

Политик обвинил правительство уходящего президента Абдуллы Ямина в том, что оно превратило страну в «центр отмывания денег».

Он заявил, что новому правительству Ибрагима Мохамеда Солиха после инаугурации 17 ноября потребуется избавиться от плохого имиджа страны.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, бывший президент отметил, что подобные действия помогут стране получать больше финансовой помощи и инвестиций от иностранных источников.

Политик выразил надежду, что новое правительство не будет привлекать военных офицеров для участия в парламентских заседаниях, как это происходило на протяжении последних полутора лет. Сообщается, что это позволяло пресекать протесты оппозиционных законодателей на сессиях парламента.