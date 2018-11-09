Северная Корея планирует построить крупнейший аквапарк в Азии

Пхеньян, , 16:31 — REGNUM Власти Северной Кореи планируют построить аквапарк, который станет крупнейшим во всей Азии. Он расположится в живописном месте у горы Кымган. Для строительства необходимо привлечь инвестиции, так как собственных средств КНДР не хватит, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

На сайте северокорейского Международного туристического агентства горного курорта Кымган размещена презентация для инвесторов. Согласно представленной информации, площадь аквапарка составит 200 000 квадратных метров, а построен он будет в городе Косоне в провинции Канвон. Работы планируется завершить в течение 6 месяцев после старта. Также в аквапарке будет находиться выставочный центр для северокорейской продукции, отель на 700 номеров и больница.

Привлечение иностранных инвестиций является важной задачей властей КНДР, так как экономика страны страдает из-за международных санкций и нехватки валюты. Недавно начал свою работу сайт, на котором предлагаются 14 проектов для инвестирования — отели, электростанции, железные дороги и т.д. Впрочем, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, запрещено создание любых совместных предприятий с физическими и юридическими лицами КНДР, а также осуществление любых капиталовложений.