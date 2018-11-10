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Новый командующий силами США в Южной Корее приступил к службе

Политика

Американский воинский контингент возглавил генерал армии Роберт Адамс

Сеул, 10 ноября 2018, 11:07 — REGNUM  Генерал армии Роберт Адамс, который был назначен командующим американскими вооружёнными силами, дислоцированными в Южной Корее, 8 ноября приступил к несению службы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Роберт Адамс сменил генерала Винсента Брукса, командовавшего с 2016 года.

Церемония вступления в должность прошла на военной базе США «Кэмп Хамфрейс» в городе Пхёнтхэк в 70 километрах от Сеула. Помимо генерала, в качестве почетных гостей в ней приняли участие министр обороны Республики Корея Чон Кён Ду и командующий военно-морскими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Филип Дэвидсон.

Несмотря на нормализацию отношений между КНДР и Южной Кореей и стабилизацию обстановки на полуострове, США не собираются выводить свои войска и продолжают поставки вооружений своему союзнику. Сейчас численность американских сил составляет 35 тысяч человек. Весной 2018 года в Южную Корею дополнительно были отправлены 3500 военнослужащих.

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Зарубежная хроника
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