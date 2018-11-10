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Северная Корея ищет незаконные способы заработка валюты

Политика

Из-за санкций ООН КНДР испытывает её острый дефицит

Пхеньян, 10 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Северная Корея использует всевозможные незаконные пути, чтобы заработать иностранную валюту. В частности, власти страны прибегают к хакерским атакам, торговлей редкими животными и организацией преступных организацией за рубежом. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

В октябре северокорейские хакеры атаковали немецкую строительную компанию с помощью вируса «Hermes Ransomware», украли технические данные о строительстве авиабазы американских ВВС в немецком городе Рамштайне и парализовали работу 100 компьютеров. За разблокировку каждого из них хакеры потребовали 120 000 долларов.

Также нередки случаи контрабанды: работающие в Африке дипломаты КНДР были пойманы при попытке вывезти для продажи в Китай рог носорога (1 грамм стоит 110 долларов) и слоновьи бивни (около 500 долларов за килограмм). В 2017 году было зарегистрировано 18 подобных случаев.

Заработанные таким образом деньги северокорейская элита использует главным образом для нелегальной покупки предметов роскоши и автомобилей, что запрещено международными санкциями Совета Безопасности ООН.

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Зарубежная хроника
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