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Глава МИД Пакистана Куреши: экспорт в Китай увеличится в два раза

Политика

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши подвел итоги визита правительственной делегации в Китай

Исламабад, 10 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на специально созванной пресс-конференции подвел итоги визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Имраном Ханом в Китай.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Куреши назвал поездку «очень успешной», отметив ряд важнейших договоренностей, которых удалось достичь с Поднебесной. По словам министра, страны согласились способствовать увеличению пакистанского экспорта, который должен удвоиться в 2019 году. Для этого, добавил Куреши, Пакистан использует «лучший китайский опыт».

Исламабад и Пекин рассматривают стимулирование пакистанского экспорта как главную долгосрочную меру по выведению страны из кризиса платежного баланса, который угрожает государству дефолтом.

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Зарубежная хроника
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