Пакистан осудил «ядерное дежурство» индийской подводной лодки

Исламабад, , 16:35 — REGNUM 8 ноября в ходе регулярного брифинга в министерстве иностранных дел Пакистана официальный представитель внешнеполитического ведомства Мухаммад Фейсал выразил официальную позицию Исламабада по поводу ядерного вооружения индийского ВМФ.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, «ядерное дежурство» индийской подводной лодки «Арихант» в Аравийском море должно вызвать опасения не только прибрежных стран, но и всего мирового сообщества. Мухаммад Фейсал добавил, что «воинственная риторика индийского руководства подчеркивает угрозу стратегической стабильности в Южной Азии». Официальный представитель пакистанского МИД отметил возросшее число испытаний баллистических ракет в Индии и подверг сомнению целесообразность участия Индии в «Режиме контроля за ракетными технологиями» (РКРТ).

Ранее премьер-министр Индии Нарнедра Моди приветствовал возвращение третьего компонента «ядерной триады», подводной лодки со стратегическим вооружением на борту, из первого «ядерного дежурства». Моди назвал АПЛ «Арихант» «достойным ответом на ядерный шантаж».