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Индия и Япония построят в Бангладеш два порта

Политика

Индия планирует развивать инфраструктурные проекты на территории соседней Бангладеш

Нью-Дели, 9 ноября 2018, 16:30 — REGNUM  Индия и Япония согласовали планы по развитию совместных инфраструктурных проектов в Бангладеш. По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», Индия и Япония построят два крупных грузовых порта на побережье Бангладеш — в Чатгао и Мангла. Для того чтобы связать порты с крупными агломерациями страны, Индия также планирует строительство автомагистралей.

Соглашение о сотрудничестве между Японией и Индией в сфере инфраструктуры было достигнуто в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Токио во время встречи с его японским коллегой Синдзо Абэ. Детали соглашения, касающиеся целей и расположения проектов, стали известны только сейчас.

По мнению индийского информационного агентства «Амар Уджаала», взаимодействие Токио и Нью-Дели, особенно в южноазиатских странах, направлено на сдерживание Китая, активизировавшего свою инвестиционную политику в регионе.

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Зарубежная хроника
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