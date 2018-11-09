Премьер Пакистана Хан: я готов работать с оппозицией, а она со мной – нет

Исламабад, , 16:24 — REGNUM 8 ноября в ходе заседания членов парламента от правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал сторонникам о своем видении внутриполитической ситуации.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер заявил о своем желании сотрудничать с оппозицией в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента). Однако, по его мнению, оппозиционеры хотят «испортить атмосферу Парламента».

Имран Хан также высказался по поводу недавних массовых беспорядков в стране, вызванных отменой приговора христианке Асие Биби. По словам Имрана Хана, если бы правительству не удалось взять ситуацию под контроль, ему пришлось бы «немедленно вернуться в Исламабад». По мнению премьера, «никто и представить не мог, как мы справимся с протестами».