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Премьер Пакистана Хан: я готов работать с оппозицией, а она со мной – нет

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о своей готовности сотрудничать с оппозиционными партиями в Национальной Ассамблее

Исламабад, 9 ноября 2018, 16:24 — REGNUM  8 ноября в ходе заседания членов парламента от правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал сторонникам о своем видении внутриполитической ситуации.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер заявил о своем желании сотрудничать с оппозицией в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента). Однако, по его мнению, оппозиционеры хотят «испортить атмосферу Парламента».

Имран Хан также высказался по поводу недавних массовых беспорядков в стране, вызванных отменой приговора христианке Асие Биби. По словам Имрана Хана, если бы правительству не удалось взять ситуацию под контроль, ему пришлось бы «немедленно вернуться в Исламабад». По мнению премьера, «никто и представить не мог, как мы справимся с протестами».

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Зарубежная хроника
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