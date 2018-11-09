В афганской провинции Баглан ликвидировано 16 талибов*

Пули-Хумри, Афганистан, , 16:20 — REGNUM Начальник полиции афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) Акрамуддин Саре заявил, что в результате проведенной на территории этого региона совместной операции международной коалиции и сил безопасности и обороны Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция была приведена на территории уезда Данде Гори провинции Баглан.

Согласно вышеупомянутому заявлению, операция проводилась при активной авиационной поддержке.

По словам Акрамуддина Саре, в результате совместной операции международной коалиции и сил безопасности и обороны ранения получили 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что в ходе операции несколько деревень в этом уезде были зачищены от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также было изъято несколько единиц оружия, принадлежавших боевикам.