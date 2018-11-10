Израильская оппозиция: в любом случае Нетаньяху должен уйти в отставку

Иерусалим, , 11:09 — REGNUM Прокуратура Израиля опубликовала выводы следствия по, так называемому, «Делу 3000» — коррупционному скандалу, в котором подозревали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, сам глава правительства не причастен к коррупции. Однако оппозиция утверждает обратное, требуя отставки Нетаньяху.

«Дело 3000» было начато в 2017 году, когда у прокуратуры появились подозрения в мошенничестве при заключении Израилем сделки с немецкой фирмой по закупке подводных лодок. По данному делу были неоднократно допрошены не только высокопоставленные чиновники, военнослужащие, но и премьер-министр Израиля.

Согласно материалам следствия, обвинения в коррупции будут предъявлены трем людям из ближайшего окружения Биньямина Нетаньяху, а также нескольким высокопоставленным чиновникам и военным. С личного адвоката премьер-министра сняли все обвинения. Глава правительства, по мнению прокуратуры, также не причастен к мошенническим схемам.

Однако лидер оппозиционной партии «Авода» Ави Габай заявил, что, если глава правительства не знает о действиях своих подчиненных, он должен уйти в отставку. Данное заявление поддержал и Яир Лапид, лидер партии «Еш Атид», который считает, что Нетаньяху должен, как минимум, «объясниться за скандал перед народом».