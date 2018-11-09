Украина: Названы стратегические цели нового оппозиционного объединения

Киев, , 15:57 — REGNUM Украинский политик, председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук в комментарии прессе назвал стратегические цели и задачи, которые стоят перед новым оппозиционным объединением, о создании которого было заявлено ранее сегодня, 9 ноября.

«Создание «Оппозиционной платформы — За жизнь» носит стратегический характер и направлено на объединение политических сил, для защиты интересов жителей Юго-Востока и русскоязычного населения», — утверждает Медведчук, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, главные враги объединения — боевые действия в Донбассе, тарифный геноцид, коррупция, криминальный произвол, преступная власть, «хищнический национализм», бедность украинцев и социальная несправедливость.

Он отметил, что объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за прекращение боевых действий в Донбассе, за реализацию в полном объеме Минских соглашений и восстановление мира в стране. Также политик подчеркнул, что у нового политического объединения есть конкурентная программа — как кардинально изменить экономический курс страны, который привел к обнищанию граждан, как остановить процесс распада государства, «сшить» страну, восстановить ее территориальную целостность и объединить всех граждан Украины, обеспечить реальную децентрализацию власти с целью создания экономически сильных регионов и эффективного местного самоуправления. Выполнение этих стратегических задач является ключевым условием для построения успешного государства.

Медведчук убежден, что залог развития Украины — в создании современной индустриальной экономики:

«Мы сделаем все, чтобы Украина вернула позиции среди индустриально и научно-технологически развитых стран. Мы выступаем за многовекторность экономической политики. Украина должна возобновить партнерское сотрудничество, восстановить и развивать торговлю с РФ и СНГ, учитывая уникальное географическое положение и промышленный потенциал, должна стать мостом между Западом и Востоком».

Кроме того, он отдельно отметил, что оппозиционное объединение будет отстаивать права граждан, свободу слова и вероисповедания.

«Ключевые задачи — прекращение действий нынешнего режима на усиление церковного раскола. Межэтническая солидарность, единство украинского народа в его культурном многообразии — то, что необходимо Украине как государству, в котором уважают права жителей всех регионов. Мы защитим права людей говорить и учиться на родном языке», — подчеркивает Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы. По информации ЦИК Украины, на сегодняшний день уже более трех десятков украинских политических и общественных деятелей изъявили желание побороться за президентский пост.