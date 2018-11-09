Пятница, 9 Ноября 2018 года
17:39:04 МСК

«Единая Россия» назначила кураторов региональных выборов на Урале

Политика

Ими стали депутат Госдумы Иван Квитка и сенатор Елена Зленко

Челябинск, 9 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Курировать выборы губернатора Курганской области будет член Совета Федерации Елена Зленко. Такое решение принял президиум генерального совета «Единой России», сообщили журналистам в пресс-службе партии.

Выборы губернатора Челябинской области и муниципальные выборы в Челябинске будет курировать депутат Госдумы Иван Квитка, уточнили в партии.

Выборы пройдут в сентябре 2019 года.

Отметим, Елена Зленко стала сенатором 10 сентября. В Совете Федерации она представляет правительство Ямала.

Иван Квитка является депутатом Госдумы с 2011 года. В настоящее время он возглавляет уральский межрегиональный координационный совет «Единой России».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 8 сентября 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить