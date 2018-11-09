«Единая Россия» назначила кураторов региональных выборов на Урале

Челябинск, 9 ноября 2018, 16:01 — REGNUM Курировать выборы губернатора Курганской области будет член Совета Федерации Елена Зленко. Такое решение принял президиум генерального совета «Единой России», сообщили журналистам в пресс-службе партии.
Выборы губернатора Челябинской области и муниципальные выборы в Челябинске будет курировать депутат Госдумы Иван Квитка, уточнили в партии.
Выборы пройдут в сентябре 2019 года.
Отметим, Елена Зленко стала сенатором 10 сентября. В Совете Федерации она представляет правительство Ямала.
Иван Квитка является депутатом Госдумы с 2011 года. В настоящее время он возглавляет уральский межрегиональный координационный совет «Единой России».