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Македония продолжает вносить изменения в конституцию

Политика

Парламент Македонии начал обсуждение первых четырех поправок к законопроекту о конституционных изменениях по переименованию страны

Скопье, 10 ноября 2018, 10:55 — REGNUM  Комиссия македонского парламента по конституционным вопросам начала обсуждение четырех проектов поправок к изменениям в Конституции. Ожидается, что обсуждение продлится 12 дней.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», председатель парламента и одновременно глава комиссии по конституционным вопросам этнический албанец Талят Джафери назначил дату пленарного заседания по поправкам на 1 декабря.

Ранее, на пресс-конференции 2 ноября премьер-министр Македонии Зоран Заев рассказал, что четыре поправки к закону о конституционных изменениях не представляют из себя ничего дискуссионного и соответствуют международным стандартам.

Если для того, чтобы одобрить законопроект о переименовании страны требовалось квалифицированное большинство — 2/3 голосов в парламенте, что составляло 80 голосов, а потому правящей коалиции, имевшей лишь 72 голоса, понадобилась поддержка 8 депутатов от оппозиции, то поправки к законопроекту принимаются простым большинством (61 голос), набрать которое не составит труда для сторонников переименования страны.

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Зарубежная хроника
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