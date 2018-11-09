Македония вводит прогрессивное налогообложение

Скопье, , 16:09 — REGNUM Министр финансов Республики Македония Драган Тевдовски заявил, что правительство решило ввести справедливое налогообложение и сократить сферу действия единого налога.

Согласно планируемой налоговой реформе, для граждан, чей ежемесячный доход превышает 90 000 динаров, налогообложение вырастет на 8 процентов. То есть для граждан с зарплатой 90 000 динаров и ниже ставка единого налога останется на уровне 10%, в то время как для налогоплательщиков с более высоким уровнем дохода налог составит 18%.

По словам Тевдовски, порог в 90 000 динаров (около 112 тысяч российских рублей) был выбран, поскольку более высокую зарплату получает лишь один процент населения Македонии.

Планируется, что ввод прогрессивного налогообложения позволит государству получить дополнительные 25 миллионов евро, которые планируется использовать для борьбы с бедностью.

«Каждый гражданин должен иметь шанс на лучшую жизнь. В 2017 году 1% населения Македонии получал 4 486 евро в месяц, что в 14,4 раза превышает средний уровень доходов в Македонии. Это говорит о социальном неравенстве в стране», — заявил Тевдовски, передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

По словам Тевдовски, прогрессивное налогообложение является характеристикой развитых экономик мира, таких как экономики ЕС и США.