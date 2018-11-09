ИГИЛ* взяло на себя ответственность за бунт в таджикской колонии

Душанбе, , 16:15 — REGNUM Устроившие бунт в таджикской тюрьме заключенные были сторонниками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России), заявило агентство «Амак», связанное с террористической группировкой.

По данным агентства, беспорядки организовал один из боевиков группировки и, как сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сделано это было по заданию руководства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что в ночь на 8 ноября в колонии строгого режима города Ходжент произошел бунт заключенных, в результате которого, по неофициальным данным, пострадали около 130 человек, погибли не менее 24 человек, в том числе двое сотрудников колонии, шестеро охранников госпитализированы. Бунт был подавлен. Однако официальной информации по поводу ЧП и комментариев властей по-прежнему нет.

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