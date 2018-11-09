Истребители ВВС Японии сопроводили российский самолет Ил-38

Токио, , 15:44 — REGNUM Истребители воздушных сил самообороны Японии поднимались в небо для сопровождения российского патрульного самолета Ил-38, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Отмечается, что 8 ноября Ил-38 приблизился к западному побережью острова Хонсю, преодолел порядка 1,2 тыс. км с юга на север острова, после чего вернулся на базу. При этом воздушное судно не нарушало границы Японии, добавили в ведомстве.

Напомним, это не первый раз, когда японские истребители сопровождают российские самолеты. Так, в середине сентября воздушные силы самообороны страны были подняты в воздух из-за пролета российских боевых самолетов над Японским морем.

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