Нижегородским сотрудникам ГИБДД вручили автомобили Lada и Skoda

Нижний Новгород, , 15:37 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручили сотрудникам подразделений ГИБДД ключи от новых автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Всего личному составу ведомства было передано 29 автомобилей Lada Vesta и 10 машин Skoda Octavia.

Отметим, что передача новых автомобилей состоялась в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Игорь Комаров посетил завод ПАО «Автоваз» в Тольятти, между цехами которого полпред передвигался на новой модели АВТОВАЗа — Lada Xray Cross. В дизайн-центре представителю президента показали новые перспективные модели Lada.