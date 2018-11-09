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Нижегородским сотрудникам ГИБДД вручили автомобили Lada и Skoda

Политика

Cлужебный автопарк ведомства пополнился 39 новыми автомобилями

Нижегородским сотрудникам ГИБДД вручили автомобили Lada и Skoda
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Глеб Никитин вручает ключи от новой машины

Нижний Новгород, 9 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручили сотрудникам подразделений ГИБДД ключи от новых автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Всего личному составу ведомства было передано 29 автомобилей Lada Vesta и 10 машин Skoda Octavia.

Отметим, что передача новых автомобилей состоялась в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Игорь Комаров посетил завод ПАО «Автоваз» в Тольятти, между цехами которого полпред передвигался на новой модели АВТОВАЗа — Lada Xray Cross. В дизайн-центре представителю президента показали новые перспективные модели Lada.

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