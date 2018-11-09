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Крым и Севастополь до конца года планируют утвердить границу субъектов

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Севастополь, 9 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Процесс утверждения административной границы между Республикой Крым и городом федерального значения Севастополь планируется завершить до конца 2018 года. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Наверно, в этом году мы это сделаем, — сказал губернатор. — … Очень важно подчеркнуть, что этот вопрос не является конфликтным, он рабочий».

Овсянников отметил, что «спорными» на данный момент остаются шесть «очень маленьких участков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Крымчане провели голосование после госпереворота в Киеве в феврале 2014 г.

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