Крым и Севастополь до конца года планируют утвердить границу субъектов

Севастополь, , 15:31 — REGNUM Процесс утверждения административной границы между Республикой Крым и городом федерального значения Севастополь планируется завершить до конца 2018 года. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Наверно, в этом году мы это сделаем, — сказал губернатор. — … Очень важно подчеркнуть, что этот вопрос не является конфликтным, он рабочий».

Овсянников отметил, что «спорными» на данный момент остаются шесть «очень маленьких участков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Крымчане провели голосование после госпереворота в Киеве в феврале 2014 г.