Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:04:49 МСК

На Украине создано объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Политика

Объединение открыто для всех реальных оппозиционных сил, которые готовы на деле защищать граждан Украины и бороться с «партией войны и воровства», заявил Виктор Медведчук

Киев, 9 ноября 2018, 15:09 — REGNUM  На Украине оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии, объединились в «Оппозиционную платформу — За жизнь». Об этом журналистам сегодня, 9 ноября, заявил политик и общественный деятель Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» на президентских выборах в 2019 году… Мы достигли согласия о совместном участии представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» в выборах в Верховную раду Украины, а также на местных выборах всех уровней», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» призвали все ответственные политические силы, общественные организации и граждан страны принять участие в «Оппозиционной платформе — За жизнь»:

«Наше объединение открыто для всех реальных оппозиционных сил, которые готовы на деле защищать граждан Украины и бороться с «партией войны и воровства».

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы. По информации ЦИК Украины, на сегодняшний день уже более трех десятков украинских политических и общественных деятелей изъявили желание побороться за президентский пост.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить