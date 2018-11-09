На Украине создано объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Киев, , 15:09 — REGNUM На Украине оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии, объединились в «Оппозиционную платформу — За жизнь». Об этом журналистам сегодня, 9 ноября, заявил политик и общественный деятель Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» на президентских выборах в 2019 году… Мы достигли согласия о совместном участии представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» в выборах в Верховную раду Украины, а также на местных выборах всех уровней», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» призвали все ответственные политические силы, общественные организации и граждан страны принять участие в «Оппозиционной платформе — За жизнь»:

«Наше объединение открыто для всех реальных оппозиционных сил, которые готовы на деле защищать граждан Украины и бороться с «партией войны и воровства».

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы. По информации ЦИК Украины, на сегодняшний день уже более трех десятков украинских политических и общественных деятелей изъявили желание побороться за президентский пост.