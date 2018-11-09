Заместители владимирского губернатора бегут от нового начальника

Владимир, , 15:14 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку своего заместителя по социальной политике Михаила Колкова. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков подал в добровольную отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 9 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что Михаил Колков стал третьим заместителем, который сложил полномочия за месяц губернаторства Владимира Сипягина. Ранее в отставку подал вице-губернатор Алексей Конышев. Он перешел на работу в «Газпром газораспределение Владимир». После этого полномочия сложил заместитель по строительству Ренат Чагаев. К слову, до этого сам Владимир Сипягин заявлял, что штат заместителей сильно раздут. В октябре губернатор внес изменения в структуру администрации, из-за чего несколько заместителей лишились почти всех полномочий.

Уволенные заместители работали в администрации бывшего губернатора Светланы Орловой, которая в сентябре 2018 года проиграла выборы во втором туре.

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