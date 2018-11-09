Министр экономики Италии: страна должна выйти из ловушки медленного роста

Рим, , 15:12 — REGNUM Замедление итальянской экономики не заставит правительство страны отказаться от намеченных реформ, напротив, оно становится лишь дополнительным аргументом в пользу этих реформ, заявил в пятницу, 9 ноября, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает информагентство Ansa.

Италия должна «выйти из ловушки медленного роста», в которой давно уже пребывает, и для этого требуется не предлагаемый властями ЕС режим экономии, а стимулирование быстрого экономического роста, отметил Триа.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета.

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и нужно сменить модель экономической политики. Еврокомиссия может ввести санкции в случае принятия бюджета в нынешнем виде.

Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны. Регулярные апокалиптические заявления еврочиновников являются не следствием, а причиной проблем Италии на бирже, Еврокомиссия таким способом ведет политическую борьбу с недружественным ей правительством, полагают в Италии.

Читайте также: Премьер Италии: негативный прогноз Еврокомиссии является «надуманным»