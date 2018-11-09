Посол США в Индонезии посетил остров Натуна в Южно-Китайском море

Джакарта, , 15:09 — REGNUM Посол США в Индонезии Джозеф Донован посетил индонезийский остров Натуна, расположенный в южной части Южно-Китайского моря, чтобы изучить потенциал сотрудничества в области экономики, образования и рыболовства, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что это был первый визит посла США на остров Натуна за последние 20 лет.

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«Цель моего визита — изучить пути улучшения отношений между США и местным правительством острова Натуна в контексте стратегического партнерства с Индонезией», — подчеркнул посол США.

В ходе своего визита посол также встретился с министром морского и рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджастути и несколькими предпринимателями на острове Натуна, чтобы изучить возможности сотрудничества с американскими компаниями в различных областях, включая рыболовство, туризм и логистику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торгово-промышленная палата и бизнесмены в США видят большие возможности для сотрудничества с Индонезией.

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