Объявлен конкурс на должность главы Переславля Ярославской области

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:01 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа города Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

И.о. главы города Владимир Волков недавно покинул свой пост. В начале октября исполняющим обязанности главы города стал Валерий Астраханцев.

Чтобы претендовать на должность мэра Переславля, кандидат должен быть старше 21 года, иметь высшее профессиональное образование и не менее 6 лет стажа в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук, хозяйственного управления или стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах госвласти субъектов РФ или местного самоуправления.

Если кандидат является депутатом, то он вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению. Кандидат по желанию предоставляет в конкурсную комиссию письменное изложение своих предложений по основным направлениям работы в должности главы городского округа города Переславля-Залесского. Крайний срок подачи документов — 22 ноября, а 3 декабря их рассмотрит конкурсная комиссия. 6 декабря кандидаты, прошедшие через фильтр предварительного отбора, предстанут перед депутатами городского округа. Победит тот, кто наберет две трети голосов народных избранников.

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