Беглов сделал с бюджетом Петербурга то единственное, что мог

Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении поправок в городской бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Эти изменения увеличивают доходную базу бюджета и сокращают его расходы, сообщили 9 ноября в Смольном. Тем самым уменьшается бюджетный дефицит и снижается долговая нагрузка города. Именно на эти финансовые проблемы обратил внимание Беглов вскоре после своего назначения на должность в начале октября.

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«Общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год увеличен на 14,5 млрд рублей или на 2,7% от первоначально утвержденного бюджета, — уточнили в пресс-службе Смольного. — Общий объем расходов сокращен на 3,4 млрд рублей».

В частности, внесенными поправками на 13 млрд рублей сокращены расходы в рамках Адресной инвестиционной программы в связи с низкими темпами строительства по целому ряду объектов.

В то же время в городской казне добавили средств на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов образования, а также на зарплату отдельным категориям бюджетников, в соответствии с указами главы государства, и на предоставление мер социальной поддержки.

Новая вёрстка бюджета-2018 помогла снизить дефицит на 17,9 млрд рублей, а его доля в собственных доходах бюджета города снизится с 10% до 6,5%.

Основные параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год с учетом корректировки: доходы — 553,2 млрд рублей; расходы — 588,2 млрд рублей; дефицит — 35 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Беглов выразил беспокойство дефицитом и уровнем госдолга Петербурга и признал, что осенняя правка бюджета — его единственная возможность повлиять на документ, который чиновники Смольного готовили без его участия, еще при прежнем губернаторе.

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