Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:05:54 МСК

Курц призвал РФ раскрыть данные по подозреваемому в шпионаже

Политика

В Австрии подозревается в шпионаже экс-полковник вооруженных сил страны, ушедший на пенсию

Вена, 9 ноября 2018, 14:57 — REGNUM  Российская Федерация должна предоставить данные по бывшему полковнику вооруженных сил (ВС) Австрии, подозреваемому в шпионаже. Об этом, как передает Reuters, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мы (власти Австрии) требуем от российской стороны прозрачной информации», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Австрии подозревается в шпионаже экс-полковник ВС, ушедший на пенсию. По версии следствия, мужчина якобы передавал секретную информацию российской стороне с 90-х годов.

Читайте также: Шпионский скандал: глава МИД Австрии отменила визит в Россию

А также: Шпионский скандал навредит отношениям России и Австрии — Kronen Zeitung

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить