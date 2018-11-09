Курц призвал РФ раскрыть данные по подозреваемому в шпионаже

Вена, , 14:57 — REGNUM Российская Федерация должна предоставить данные по бывшему полковнику вооруженных сил (ВС) Австрии, подозреваемому в шпионаже. Об этом, как передает Reuters, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мы (власти Австрии) требуем от российской стороны прозрачной информации», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Австрии подозревается в шпионаже экс-полковник ВС, ушедший на пенсию. По версии следствия, мужчина якобы передавал секретную информацию российской стороне с 90-х годов.

Читайте также: Шпионский скандал: глава МИД Австрии отменила визит в Россию

А также: Шпионский скандал навредит отношениям России и Австрии — Kronen Zeitung