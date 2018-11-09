В России будет создан единый информационный ресурс о земле

Москва, 9 ноября 2018, 14:53 — REGNUM Росреестр поддержал создание в России единого информационного ресурса о земле, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Ресурс предполагается сделать на базе ЕГРН.
«Необходимо проделать большую работу и над информационной системой, и над нормативно-правовой базой, и мы готовы ее начать», — сказала глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Она напомнила, что подход заложен в программе «Цифровая экономика», а электронная картографическая основа описана в законе о геодезии, картографии и пространственных данных, который признан ООН одним из лучших в мире с точки зрения нормативного регулирования в данной сфере.
На геодезическую основу должны быть наложены данные о земле как об объекте недвижимости, информация о правах и об ограничениях в отношении земельных участков, о видах их разрешенного использования.
«Все это на сегодняшний день предусмотрено в реестре недвижимости. Но действующим законодательством ЕГРН рассматривается как информационная система для обслуживания рынка недвижимости. При этом земля — это и природный ресурс. Информация о воде, лесах, недрах, сельскохозяйственных свойствах может быть включена в реестр недвижимости как дополнительный слой сведений. Это уже следующая стадия развития ЕГРН», — отметила Абрамченко.
В ходе выездного заседания комитета Госдумы по природным ресурсам глава комитета Николай Николаев («Единая Россия») предложил создать единый источник информации о земле.