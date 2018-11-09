Петербург не ждет «сюрпризов» от передачи «мусорных» полномочий Минприроды

Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Петербургские чиновники не ожидают, что передача «мусорных» полномочий от Минстроя к Минприроды, о чем стало известно 9 ноября, как-то скажется на их работе по запуску новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы Жилищного комитета Василий Осипов.

«Пока не можем сказать, но вряд ли на сегодня это повлияет на нашу работу, наши мероприятия. Много изменений сейчас происходит и, может быть, еще произойдут. Мы будем действовать в правовом поле», — подчеркнул он.

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Заметим, региональный оператор по обращению с ТБО (завод «МПБО-2»), который был выбран в Петербурге, пока не заключил с управляющими компаниями ни одного договора, на основании которых он уже должен начать работать с 1 января 2019 года.

По словам заместителя директора завода «МПБО-2» Сергея Орлова, предприятие собрало примерно 50% сведений, которые должны быть внесены в договоры. Всего оператору придется подписать с УК, ТСЖ и прочими юрлицами более 4,5 тысяч договоров. Кроме того, до января необходимо будет заключить контракты и с субподрядчиками.

Орлов заметил, что конкурс на транспортировку мусора собираются провести в ноябре.

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Как сообщило ИА REGNUM, правительство РФ перераспределило полномочия федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, полномочия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами переданы от Минстроя к Минприроды России. Отмечается, что это позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.

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