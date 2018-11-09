В Госдуме отказ Кнайсль от поездки в РФ не считают отменой визита

Москва, , 14:36 — REGNUM В Госдуме пока не рассматривают отмену визита в РФ главы МИД Австрии Карин Кнайсль как признак ухудшения отношений между странами, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

«Отмену визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию не стоит рассматривать как признак ухудшения отношений между нашими странами. Во всяком случае — пока», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он отметил высокий профессионализм главы внешнеполитического ведомства Австрии и указал на беспрецедентное давление, которое оказывается на нее особенно после того, как с 1 июля Австрия председательствует в Европейском Союзе.

«Думаю, что мы должны говорить не об отмене, а о переносе визита. Карин Кнайсль — одна из немногих европейских политиков, кто в полной мере осознает необходимость диалога с Россией», — сказал глава комитета Госдумы.

Парламентарий напомнил, что в начале декабря Москву должен посетить спикер Национального совета парламента Австрии Вольфганг Соботка. Слуцкий сомневается в том, что отмена визита Кнайсль повлияет на его решение приехать в Россию.

После появления информации о российском агенте в рядах австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.