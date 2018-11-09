СМИ: документы эстонской армии находились в свободном доступе пять лет

Таллин, , 14:33 — REGNUM Документы сил обороны Эстонии, которые были предназначены только для внутреннего использования, находились в открытом доступе, сообщает 9 ноября газета Eesti Paevaleht.

«В свободном доступе находился регистр документов Сил обороны, который называется Saurus», — пишет эстонская газета.

По информации Eesti Paevaleht, в регистре Saurus находились сотни объяснительных записок и рапортов эстонских военнослужащих срочной службы и их командования, которые были составлены в ходе дисциплинарных производств. В части этих документах содержались данные о состоянии здоровья военнослужащих и описание их личности.

Также, как пишет издание, после обнаружения данной проблемы эстонские силы Обороны закрыли Saurus с целью «упорядочивания данных», но несмотря на это в поисковике Google все ещё можно найти выдержки из этих документов.

Силы Обороны Эстонии инициировали внутренне расследование данного случая, а инспекция защиты данных страны возбудила надзорное делопроизводство по этому инциденту.