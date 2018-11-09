Американцы пытаются нанести крымчанам максимальный вред — мнение

Симферополь, , 14:23 — REGNUM Тот факт, что санкции не работают, не отменяет сути и целей санкционной политики — это дискриминация жителей Крыма и психологическое давлением на потенциальных туристов. Такое мнение на своей странице в Facebook 9 ноября выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя новые санкции США.

«С одной стороны, это дискриминация крымчан, нанесение максимального вреда именно населению полуострова. То есть фактически это логика войны, согласно которой для причинения ущерба противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. С другой стороны, это попытка оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым», — уверен руководитель региона.

Напомним, накануне в США опубликовали обновлённый санкционный список, в который вошли три физических лица и девять юридических, а также крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Мрия» и АО «Крымтеплоэлектроцентраль».

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