Конференция «Единой России» в Великом Новгороде избрала новое руководство

Великий Новгород, , 14:13 — REGNUM Член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный избран секретарём Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение принято сегодня, 9 ноября, на региональной конференции партии в Великом Новгороде.

Голосование было альтернативным: помимо Фабричного, который был утверждён исполняющим полномочия секретаря регионального отделения президиумом генсовета партии 11 октября, в бюллетень для голосования была внесена кандидатура бывшего главы Поддорского района Новгородской области, директора «Боровичского карьероуправления» Александра Буленкова.

За Фабричного свои голоса отдали 81 человек, Буленкова поддержали семь.

Помимо избрания секретаря Новгородского регионального отделения партии «Единой России», на конференции голосуют за новый состав регионального политсовета. Фабричный, в частности, предложил включить в него мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева — напомним, в 2015 году новгородские единороссы приостанавливали его членство в партии в связи с возбуждением уголовных дел, которые затем были признаны незаконными и отменены судом. В 2019 году Бобрышев намерен баллотироваться в Госдуму РФ от «Единой России».

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Напомним, с 2013 года руководителем Новгородского регионального отделения «Единой России» была Елена Писарева, но в октябре 2018 года ушла в отставку в связи с провальными результатами партии на сентябрьских выборах.

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