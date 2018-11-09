Премьер-министр Украины требует полномочий для наведения порядка в стране

Киев, , 14:13 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится к Верховной раде с просьбой о расширении полномочий, заявил чиновник 9 ноября в ходе часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал 112.ua.

«Хочу сказать, как премьер-министру и правительству, нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев — ответственно заявляю — наведу в Украине реальный порядок», — сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр Украины пиарился на строительстве дорог, однако недавнее повышение цены на газ для населения существенно ударило по его рейтингам, несмотря на уверения Гройсмана в том, что повышение стоимости газа на 23,5%, а не на 60%, как того якобы требовал МВФ, является его заслугой.

Читайте также: В 2019 году Киев в 3 раза поднимет тарифы на электроэнергию и газ — эксперт