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Премьер-министр Украины требует полномочий для наведения порядка в стране

Политика

Гройсману вдруг надоел бардак

Киев, 9 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится к Верховной раде с просьбой о расширении полномочий, заявил чиновник 9 ноября в ходе часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал 112.ua.

«Хочу сказать, как премьер-министру и правительству, нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев ответственно заявляю наведу в Украине реальный порядок», — сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр Украины пиарился на строительстве дорог, однако недавнее повышение цены на газ для населения существенно ударило по его рейтингам, несмотря на уверения Гройсмана в том, что повышение стоимости газа на 23,5%, а не на 60%, как того якобы требовал МВФ, является его заслугой.

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Политическая жизнь Украины
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