Сергей Сокол «взлетел» в кресло лидера единороссов Приангарья

Иркутск, , 14:15 — REGNUM У иркутских единороссов решением состоявшегося сегодня, 9 ноября, политсовета партии, досрочно сменился лидер. Судя по официальной информации, опубликованной на партийном сайте, вместо экс-спикера заксобрания Сергея Брилки в должность секретаря Иркутского регионального отделения вступил новый председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Cокол.

«Руководство Иркутским региональным отделением партии воспринимаю как серьезную ответственность перед вами, перед жителями Иркутской области, перед руководством партии «Единая Россия», — отметил Сергей Сокол в своем выступлении и поблагодарил коллег за доверие.

Напомним, выборы в парламент Иркутской области 9 сентября 2018 года прошли при явке 26,3%. По их итогам КПРФ получила в парламенте 18 мандатов, а «Единая Россия» — только 17. Но тогда теперь уже экс-секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка заявлял, что не видит «никаких потрясений» в том, что партия власти не получила квалифицированного большинства мандатов. Очевидно, что во многом по причине плохого результата, полученного единороссами в Приангарье, и состоялась эта досрочная оставка.

Напомним, Сергей Сокол прибыл в Иркутскую область в 2008 году в качестве первого заместителя губернатора. Курировал всю внутреннюю политику региона, в частности, выборы Законодательного собрания Иркутской области первого созыва, сразу после объединения региона с Усть-Ордынским округом.

Как пишет babr24.com, уже тогда за Соколом закрепилась репутация, выражающаяся в трех словах: умный, расчетливый, жесткий. В мае 2009 года, после гибели на охоте губернатора Игоря Есиповского, Сокол стал исполняющим обязанности губернатора. По итогам тайного голосования на первой после выборов сессии депутатов Иркутского областного Законодательного собрания с перевесом в один голос Сергей Сокол был избран новым председателем заксобрания.

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